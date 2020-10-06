Laikçi kafa zinayı nikaha tercih etti

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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştı. "Eşinizi aldatmayın" diyerek Müslümanlara uyarılarda bulunan Edizer laikçi yobazların linç girişimine maruz kalmıştı.

"Eşlerinizi aldatmayın, seviyorsanız ikinci eşi alın, yuvanızı dağıtmayın" diyen Edizer'in bu sözleri her gün biriyle gününü gün edip zina yapan ancak evliliğe karşı olan laikçi yobazları çıldırttı.

Müslümanların eşlerini aldatamayacağını söyleyen Edizer, sol cenahın başını çektiği güruh tarafından adeta hedef tahtasına kondu. Edizer "Yuvanızı yıkmayın eşinize ihanet etmeyin" derken laikçi kafanın tercihi "Evli iken de eşinizi aldatabilirsiniz", "gayrı meşru birliktelik yaşayabilirsiniz"den yana oldu.

Gerici solak zihniyetin medyadaki tetikçisi Cumhuriyet paçavrası ise gayrı meşru ilişkiyi savunarak "ikinci evliliği" medeniyet dışı ilan etti. Ali Edizer için "Medeniyetten uzak!" başlığını atan Cumhuriyet haberinde CHP'li isimlerin ifadelerine yer verdi.

Gayri meşru ilişkiyi medeniyet, ikinci evliliği medeniyet dışı ilan ettiler

Namus kavramını çöpe atıp gayrı meşru ilişkiyi "medeniyet" olarak adlandıran laikçi Cumhuriyet'in zinayı ve fuhuşu nikaha tercih etmesi hayallerindeki kirli yaşam biçimini bir kez daha ortaya serdi.

Ali Edizer'den laikçileri çıldırtan açıklama

Müslümanların eşlerini aldatmaması gerektiğini belirten Ali Edizer, "Gül gibi bir yuva yıkılmış, neden boşanmışlar? Niye? ‘Koca aldattı’ diye. Ayıptır, günahtır. Niye aldatıyorsunuz? Allah size ruhsat vermiş. Aldınız, bir başkasını da sevdiniz onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı?" ifadelerini kullanmıştı.

"Yuvanızı yıkmayın, aldatmayın" ifadeleriyle Müslümanlara toplumsal çağrıda bulunması laikçi yobazları çıldırtmıştı.