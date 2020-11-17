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Gündem "Laikçi cahil" Ayşenur Arslan'dan tepki çeken Azerbaycan çıkışı
Gündem

"Laikçi cahil" Ayşenur Arslan'dan tepki çeken Azerbaycan çıkışı

Yapıtığı yorumlar nedeniyle "tescilli laikçi cahil" olarak anılmaya başlanan Ayşenur Arslan isimli sözde gazeteci, bu kez de Azerbaycan tezkeresine karşı çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:12:00 - 2020-11-17 09:15:45

Türkiye ile Azerbaycan arasında karşılıklı yardım anlaşması kapsamında, dün Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakata işaret edilerek, "Varılan mutabakata göre, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında bir Ortak Merkez oluşturulacaktır. Azerbaycan'ın talebi üzerine Merkezde Türkiye ve Rusya'nın müştereken yer almaları kararlaştırılmıştı" denildi.

Halk TV'de Medya Mahallesi programında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Ayşenur Arslan Azerbaycan tezkeresi konusunda da cehaletini ve düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Arslan Meclis'e sunulan Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi eleştirdi.

Avukat Celal Ülgen ile birlikte tezkereyi eleştiren Arslan, "Bakalım göreceğiz bu karar saraydan geldiği için öncelikle gündeme alınacaktır. Bana sorarsanız Ermenistan'a gövde gösterisi Türk askeri Azerbaycan'da görüntüleri. Bütün bunlar için bu tezkere çıkıyor. Yani Türkiye'de biliyorsunuz milliyetçilik yükselen bir değer haline geldi. Eğilim aslında. Milliyetçilik aşırıya giderse başka bir noktaya gider. O eğilimi beslemek muhalif partileri bile susturmak için Azerbaycan'a biz asker göndereceğiz. İstiklal Marşı ile hadi güle güle görüntüleri izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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