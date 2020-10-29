Laikçi Ayşenur Arslan AK Partili kadınları aşağıladı

Fransa'nın son dönemde Müslümanlara yönelik olarak uyguladığı politika ve Charlie Hebdo adlı karanlık yayın organının Hz. Muhammede hakaret etmesi İslam aleminde tepkilere neden oldu. Bir çok İslam ülkesi Fransız ürünlerini boykot etmişti.

Fransa'nın eleştirildiği şu günlerde CHP'nin yayın organı Halk TV ekranlarında program yapan sunucu Ayşenur Arslan, Fransa'dan ithal edilen 'laiklik' için ağlıyor. AK Partili kadınları aşağılayan Arslan, "Laiklik ne demektir özellikle biz kadınlar için ne demektir? AKP'ye oy veren okuması yazması olmayan kadınlar için demiyorum ama, Üniversiteler bitirmiş kadınların göremediği Laiklik ne demektir." dedi.