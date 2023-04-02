  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Destici'den KK'ya gönderme: Birileri gibi seccadeye ayakkabılarımızla basmadık

İstanbul karanlığa gömülecek! Aman hazırlıksız yakalanmayın, bu tarihe dikkat

7'li koalisyonu yerden yere vurdu: Asıl ittifak CHP ile HDP arasında kuruldu! Geriye kalanlar gazoz kapağıdır

İndirim yapan mağazada bu ürünler satışa sunuldu! İzdiham: Hucüm eden müşterilerle çalışanlar birbirine girdi

Altun'dan çirkin saldırıya sert tepki

Türkiye'den yerli devrim! Dışa bağımlılık artık sona erdi

Emekli istihbaratçıdan tedirgin eden Türkiye sözleri: En korktuğum senaryoyu o tarihte gerçekleştirebilirler

Türkiye'nin çehresini değiştiren müthiş mega projesinde sona geliyor! Böylesi yok: Süresi iki saate inecek!

Bakan Mustafa Varank duyurdu: Testleri artık Türkiye'de yapılacak!

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor: FED rekor tahmini altında kaldı! Dünya ABD'nin istihdam verileri kararını bekliyor!
Gündem Laik Nevşin Mengü'den 'seccade' fetvası!
Gündem

Laik Nevşin Mengü'den 'seccade' fetvası!

Yeniakit Publisher
2023-04-02 01:53:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yandaşı ve aldığı fonlarla gündemden düşmeyen gazeteci Nevşin Mengü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı görüntüler üzerinden adeta seccade fetvası vererek Kılıçdaroğlu'nu aklama çabasına girişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir iftar programının ardından yanına gelen katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Fotoğraf karesindeki bir detay ise Kılıçdaroğlu'nun Müslümanların hassasiyetlerine yönelik tutumunu gözler önüne serdi.

Görüntü büyük tepki çekti

Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun yer aldığı fotoğraf karesinde, CHP liderinin Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalıştı

Yaşananların ardından özür dilemek yerine milleti suçlamayı seçen Kılıçdaroğlu'nu aklamak için CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü devreye girdi. Kendi YouTube kanalında tepki çeken fotoğraf karesini yorumlayan Mengü, seccade üzerinden fetva verdi.

İslam'ın Musevilik ve Hristiyanlıktan sonra gelen bir din olduğunu söyleyen Mengü, "Hz. Muhammed'i de devrimci yapan o dur. Tamamıyla nesnelere tapınmayı kaldırmıştır Hz. Muhammed zaten ilk yaptırdığı şey de putları kırdırmak olmuştur." dedi.

"Seccade halı demek"

"Anadolu'nun hamurunda olan Hristiyan gelenekle mi karışıyor" diyen Mengü, "İslam şey değildir ki, ikonların öpüldüğü tapınıldığı falan bir din değildir tam tersine yani aslında bakın İslam'da, ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur ki bırakın seccadeyi. Seccade zaten Arapça halı demek arkadaşlar bak Allah aşkına dindar olanlarınız herhalde iyi kötü biliyordur Arapça alfabe okumayı gidin şu Taksim'de halı satan dükkanlara seccade yazar Arapça, halı demek yani altına temiz bir halı koyuyorsun tabii ki tapınırken yüzünü yere koyduğun için." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Tek kutsal şey Allah'tır"

Nevşin Mengü açıklamasında şunları kaydetti:

"İslam da bir tek kutsal şey vardır o da Allahü Teâlâ'dır ve kulun Allahü Teâlâ ile olan ilişkisi kendi kalbindeki inancıdır bu kadar."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23