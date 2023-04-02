Laik Nevşin Mengü'den 'seccade' fetvası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün katıldığı bir iftar programının ardından yanına gelen katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Fotoğraf karesindeki bir detay ise Kılıçdaroğlu'nun Müslümanların hassasiyetlerine yönelik tutumunu gözler önüne serdi.

Görüntü büyük tepki çekti

Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun yer aldığı fotoğraf karesinde, CHP liderinin Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalıştı

Yaşananların ardından özür dilemek yerine milleti suçlamayı seçen Kılıçdaroğlu'nu aklamak için CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü devreye girdi. Kendi YouTube kanalında tepki çeken fotoğraf karesini yorumlayan Mengü, seccade üzerinden fetva verdi.

İslam'ın Musevilik ve Hristiyanlıktan sonra gelen bir din olduğunu söyleyen Mengü, "Hz. Muhammed'i de devrimci yapan o dur. Tamamıyla nesnelere tapınmayı kaldırmıştır Hz. Muhammed zaten ilk yaptırdığı şey de putları kırdırmak olmuştur." dedi.

"Seccade halı demek"

"Anadolu'nun hamurunda olan Hristiyan gelenekle mi karışıyor" diyen Mengü, "İslam şey değildir ki, ikonların öpüldüğü tapınıldığı falan bir din değildir tam tersine yani aslında bakın İslam'da, ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur ki bırakın seccadeyi. Seccade zaten Arapça halı demek arkadaşlar bak Allah aşkına dindar olanlarınız herhalde iyi kötü biliyordur Arapça alfabe okumayı gidin şu Taksim'de halı satan dükkanlara seccade yazar Arapça, halı demek yani altına temiz bir halı koyuyorsun tabii ki tapınırken yüzünü yere koyduğun için." ifadelerini kullandı.

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"Tek kutsal şey Allah'tır"

Nevşin Mengü açıklamasında şunları kaydetti:

"İslam da bir tek kutsal şey vardır o da Allahü Teâlâ'dır ve kulun Allahü Teâlâ ile olan ilişkisi kendi kalbindeki inancıdır bu kadar."