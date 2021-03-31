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Gündem Laik kafa nereye gitse aynı! İYİ Partili Çıray'dan skandal 'teravih' açıklaması
Gündem

Laik kafa nereye gitse aynı! İYİ Partili Çıray'dan skandal 'teravih' açıklaması

CHP'den istifa ettirilip İYİ Parti'ye gönderilen laik Aytun Çıray, tüm Müslümanların ramazan ayı boyunca kıldığı teravih namazına 'bidat' deme cüretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 23:47:00 -
Laik kafa nereye gitse aynı! İYİ Partili Çıray'dan skandal 'teravih' açıklaması

İYİ Parti'li Aytun Çıray Peygamberimizin ashabıyla beraber cemaat hâlinde kıldığı teravih hakkında 'Peygamber efendimiz de hiç teravih kılmamış, bidat' dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Bakan Koca'nın yaptığı bu açıklamadan sonra teravih namazlarının kılınacak olmasına karşı ve teravih namazının sonradan ortaya çıkan bir ibadet olduğunu iddia etti.

Çıray paylaşımında, "Allah (cc) Kur'an'ı Kerim'de kendisine nasıl ibadet edileceğini açıkça belirtmiştir. Peygamber efendimiz de hiç teravih kılmamış. Ancak, yalnız kendisine farz olan gece namazlarını kılmıştır. Gerisi bidattır." dedi.

Teravih namazının hükmü ve mahiyeti nedir?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178).

Yine Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazını dört rekâtta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekâtta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekâtının sonunda bir miktar oturup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlîl (lâ ilâhe illallah demek) ve salavât ile meşgul olunması uygundur.

Bidat ne demek?

İslamlıkta Hazreti Muhammet’ten (S.A.V) sonra ortaya çıkan değişik yargılar ve ilkeler. Teravih Peygamberimiz zamanında (S.A.V) başlayan bir ibadet olduğu için bidat denemez.

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