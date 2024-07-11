  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Laik gençlik bomba gibi geliyor! “İsterse … açarmış”
Sosyal Medya

Laik gençlik bomba gibi geliyor! “İsterse … açarmış”

Yeniakit Publisher
2024-07-11 22:19:00 -

Sokak röportajında laik ve seküler kesimin yetiştirdiği gençlerin giyim tarzına dair yaptığı açıklama, toplumun çeşitli kesimlerinde tartışmalara yol açtı. Bir kızın 'İstersem g.tümü açarım, dönüp bakmayacaksınız, Yurtdışında bir tane bile taciz olayı gösteremezsiniz' sözleri, gençliğin özgürlük adı altında ahlaken ne kadar yozlaştığını gözler önüne serdi.

Bu tarz söylemler, toplumun ahlaki değerlerine ve geleneklerine ciddi bir saygısızlık göstermektedir. Laik ve seküler kesimin yetiştirdiği bazı gençler, özgürlük kavramını yanlış yorumlayarak toplumsal normları ihlal edecek şekilde davranış sergiliyorlar. Sokak röportajında bir kızın "istersem g.tümü açarım, dönüp bakmayacaksınız" şeklinde ifadeler kullanması, sadece kişisel sınırları aşmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun genel ahlaki yapısını da zedeliyor.

Bu tür söylemler, özgürlüğü bireysel sorumluluktan kopararak anarşik bir düzene sürüklüyor.

Toplumun genel ahlak kurallarını ve karşılıklı saygıyı yok sayan bu tür ifadeler, sağlıklı bir toplumsal yaşamın önündeki en büyük engellerden biridir. Toplum olarak, bu tür aşırılıklara karşı durmak ve ortak değerlerimizi korumak zorundayız.

“Avrupa’da taciz, tecavüz haberi bir tane gösteremezsiniz” demişti

Sokak röportajına konuşan bu genç, “Avrupa’da bir tane taciz haberleri gösteremezsiniz çünkü yok” söylemi üzerine yaptığımız araştırmaya göre; worldpopulationreview raporuna göre, dünya istatistiklerine en çok tecavüz Grenada ve Avrupa ülkesi İsveç başı çekiyor. İşte o liste;

Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da önemli temaslar!
Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da önemli temaslar!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da önemli temaslar!

Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da önemli temaslar!
Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da önemli temaslar!

Gündem

Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da önemli temaslar!

Bitlis'te sosyal medyalı fuhuş operasyonu: 3 tutuklama
Bitlis'te sosyal medyalı fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Yerel

Bitlis'te sosyal medyalı fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

FETÖ’nün sosyal medya planı ne? Bunu duyunca, resmen şok olacaksınız
FETÖ’nün sosyal medya planı ne? Bunu duyunca, resmen şok olacaksınız

Medya

FETÖ’nün sosyal medya planı ne? Bunu duyunca, resmen şok olacaksınız

{relation id:1867260 slug:'bakan-fidandan-azerbaycanda-onemli-temaslar-sosyal-medya-hesabinda-turkiyeye-duyurdu-turkiye-aciklamasi'}

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23