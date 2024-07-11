Laik gençlik bomba gibi geliyor! “İsterse … açarmış”

Bu tarz söylemler, toplumun ahlaki değerlerine ve geleneklerine ciddi bir saygısızlık göstermektedir. Laik ve seküler kesimin yetiştirdiği bazı gençler, özgürlük kavramını yanlış yorumlayarak toplumsal normları ihlal edecek şekilde davranış sergiliyorlar. Sokak röportajında bir kızın "istersem g.tümü açarım, dönüp bakmayacaksınız" şeklinde ifadeler kullanması, sadece kişisel sınırları aşmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumun genel ahlaki yapısını da zedeliyor.

Bu tür söylemler, özgürlüğü bireysel sorumluluktan kopararak anarşik bir düzene sürüklüyor.

Toplumun genel ahlak kurallarını ve karşılıklı saygıyı yok sayan bu tür ifadeler, sağlıklı bir toplumsal yaşamın önündeki en büyük engellerden biridir. Toplum olarak, bu tür aşırılıklara karşı durmak ve ortak değerlerimizi korumak zorundayız.

“Avrupa’da taciz, tecavüz haberi bir tane gösteremezsiniz” demişti

Sokak röportajına konuşan bu genç, “Avrupa’da bir tane taciz haberleri gösteremezsiniz çünkü yok” söylemi üzerine yaptığımız araştırmaya göre; worldpopulationreview raporuna göre, dünya istatistiklerine en çok tecavüz Grenada ve Avrupa ülkesi İsveç başı çekiyor. İşte o liste;

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