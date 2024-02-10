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Kadın - Aile Lahana suyu ile zayıflama: 3 aşamalı! Süreci ise ilk kez tüm gün yeter! İşte o sırrı, püf noktasını açıklıyoruz
Kadın - Aile

Lahana suyu ile zayıflama: 3 aşamalı! Süreci ise ilk kez tüm gün yeter! İşte o sırrı, püf noktasını açıklıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-02-10 19:32:00 - 2024-02-10 19:33:32
Lahana suyu ile zayıflama: 3 aşamalı! Süreci ise ilk kez tüm gün yeter! İşte o sırrı, püf noktasını açıklıyoruz

Etkili bir yağ yakıcı tarif olan lahana suyu ile zayıflama nasıl olur, nasıl tüketilmelidir ve lahana suyu nasıl hazırlanmalıdır içeriğimizden bulabilirsiniz.

Lahana suyu çoğu kadının kullandığı etkili bir zayıflama yöntemidir. Düzenli tüketildiğinde ve bunun yanında beslenmeye dikkat edildiğinde kısa sürede lahana suyu ile zayıflamak mümkündür.Lahana lifli bir yapıya sahiptir. bu yüzden suyunu tüketmek sizi gün içerisinde tok tutup daha az yemek yemenizi sağlayacak ve aynı zamanda yağ yakımını arttıracaktır. Deneyenlerin çoğunun etkisini kısa zamanda iyi bir şekilde gördüğü lahana suyu ile zayıflama tarifinin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Lahana Suyu İle Zayıflama Tarifi

3 AŞAMA;

1-Gerekli Malzemeler: 5-6 adet taze lahana yaprağı, 5-6 dal maydanoz, 750 ml su ve isteğe göre limon suyu gereklidir.

2-Tarifi: Bir tencere içerisine 750 ml olan suyumuzu ekliyoruz. Musluk suyu değil de hazır suları tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Daha sonra su kaynayınca iyice yıkadığımız lahana yapraklarını ekliyoruz. Maydanozu ve isteğe göre limon suyunu da ekleyip yaklaşık 10 dakika kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra bir sürahi içerisine boşaltın.

3-Kullanımı: Lahana suyunu tüketirken hafta hafta kullanım şeklini değiştirmeliyiz. İlk hafta sabah akşam bir bardak aç karnına tüketiyoruz. İkinci hafta ise günde bir bardak olacak şekilde tüketiyoruz. Üçüncü hafta ise iki günde bir bardak olmak üzere tüketin. Eğer faydasını görürseniz kilo kontrolü amaçlı dördüncü haftadan itibaren 3 günde bir tüketin.
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