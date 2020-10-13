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Kadın - Aile Lahana sarması nasıl yapılır? Etli lahana sarması tarifi
Kadın - Aile

Lahana sarması nasıl yapılır? Etli lahana sarması tarifi

Lahana sarması nasıl yapılır? Etli lahana sarması tarifi Masterchef'te yayınlanan yeni bölümün ardından merak edilmeye başlandı. Masterchef'te jüriler yarışmacılardan etli lahana sarması yapmalarını istedi. İzleyiciler etli lahana sarması tarifini araştırmaya başladı. İşte nefis etli lahana tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 23:28:00 -
Lahana sarması nasıl yapılır? Etli lahana sarması tarifi

2020 MasterChef Türkiye'de Mehmet, Danilo ve Somer şefler yarışmacılardan Lahana sarması yemeği yapmalarını istedi. Bu bağlamda Lahana Sarması Tarifi merak edenler yoğun şekilde Lahana sarması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt arıyorlar. İşte nefis lahana sarması tarifi...

Etli lahana sarması tarifi

Malzemeler

1 orta boy lahana
400 gr yağsız kıyma
2 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
½ çay bardağı sıvı yağ
Karabiber
Toz biber
Tuz

Lahana sarması nasıl yapılır?

Lahananın orta göbeğini kesin. Lahana yapraklarını tuzlu kaynar suda haşlayın.
Kaynar sudan aldığınız yaprakları soğuk suda bekletin.
Sarma içini hazırlayın.
İnce doğradığınız soğanları sıvı yağa alın, üzerine salçaları ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.
Pirinci ekledikten sonra maydanoz ve dereotunu ekleyin.
1 su bardağı kaynar suyu da ekleyip pişmeye bırakın.
Pişen harcı dinlenmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin.
Yaprakların damarlı kısmını alıp içine harç koyarak sarmaları sarın ve tencereye dizin.
Dövülmüş sarımsak, salça ve naneyi karıştırın. Sosu tencerenin üzerinde gezdirin.
Sıcak su döktüğünüz tencerenin ağzını kapatın ve pişmeye bırakın.
Lahana sarma tarifi hazır. Afiyet olsun…

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