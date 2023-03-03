Lağım çukurlarından biri kapandı! “Güle güle ekşimiş mecra”
BTK tarafından lağım çukuru Ekşi Sözlük'e verilen erişim engeli, yapılan itirazlar sonucunda Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırılmıştı. AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, itirazlar üzerine Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin Ekşi Sözlük'e erişim engeline kesin olarak karar verdiğini açıkladı.
Bilişim Teknolojileri Kurumu tarafından provokasyon yuvasına Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli, itiraz üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla kaldırılmıştı.
Karara yapılan itirazı değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimliği, Ekşi Sözlük'e erişim engelleme kararını kesin olarak onayladı.
"GÜLE GÜLE EKŞİMİŞ MECRA"
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi.
AK Partili Birinci, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Güle güle Ekşimiş mecra... Hukuk tecelli etti... Ankara 5. Sulh Ceza mahkemesi, itiraz üzerine yaptığı incelemede, ekşimiş mecraya erişim engeline kesin olarak karar verdi."
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Neden kapatılmıştı!
Lağım çukuru ekşisözlük’te ‘deprem kolilerini çalan askerler’ başlığı açılıp yalan ve iftira üzerinden şanlı Türk askerlerimiz için alçakça propaganda yürütülmüştü. Bunun üzerine yapılan şikayetler, ekşisözlük’ün kapatılması için yeterli görüldü.