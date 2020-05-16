"Laftan sözden anlamıyorlar" diyen Bakan Soylu: Bugün iki tane gitti, daha da gidecek!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Laftan sözden anlamıyorlar! Kahramanlar peşinizde dedik. Bugün iki terörist daha gitti... Devamı gelecek." dedi.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Besta bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak merkez ilçe Besta bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Bakan Soylu'dan açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki teröristin öldürülmesine dair Twitter hesabından çok konuşulan bir mesaj yayınladı. Soylu paylaşımında, "Laftan sözden anlamıyorlar! Bestler Dereler'de üç teröristin etkisiz edilmesinden sonra... Kahramanlar peşinizde dedik. Bugün iki terörist daha gitti... Devamı gelecek." ifadelerini kullandı.