  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Dünya Lafarge’a açılan dava Türkiye’ye örnek olabilir
Dünya

Lafarge’a açılan dava Türkiye’ye örnek olabilir

Terör örgütü DEAŞ tarafından öldürülen 3 ABD’li askerin ailesi, Suriye’de faaliyetlerine devam edebilmesi için bu örgüte finansman sağlayan Fransız çimento şirketi Lafarge’a tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 16:08:00 -
Lafarge’a açılan dava Türkiye’ye örnek olabilir

ABC News’in haberine göre, ABD’li askerlerin aileleri, açtıkları davada Lafarge’ın ekonomik çıkarlarının, DEAŞ’ın sivilleri öldürmesine sebep olduğunu söyledi.
Davacılar, Lafarge’ın terör örgütlerine materyal desteğinin terör faaliyetlerinde kullanılacağını bildiklerine işaret ederek Fransız şirketi, DEAŞ’ın uluslararası terörist faaliyetlerine “bilerek yardım ve yataklık yapmakla” suçladı. Dava dilekçesinde, “Lafarge’ın DEAŞ’a yaptığı ödemeler ve iş ortaklığı, örgüte başlangıç sermayesini sağladı” ifadeleri kullanıldı.

Lafage’ın DEAŞ’a finansman sağladığını kabul etmesi sonrası açılan bu dava, Türkiye için de örnek teşkil edebilir. DAEŞ’in Suriye’de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ABD’li 3 askerin ailesi, örgüte yardım ettiğini kabul eden Fransız çimento devi Lafarge’a dava açtı.

Türkiye’de de şehit ve gazi ailelerinin PKK’yla işbirliği yapan ülke ve kuruluşlara dava açması ve DEAŞ’a açtığı davayı emsal olarak göstermesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23