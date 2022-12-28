Lafarge’a açılan dava Türkiye’ye örnek olabilir

ABC News’in haberine göre, ABD’li askerlerin aileleri, açtıkları davada Lafarge’ın ekonomik çıkarlarının, DEAŞ’ın sivilleri öldürmesine sebep olduğunu söyledi.

Davacılar, Lafarge’ın terör örgütlerine materyal desteğinin terör faaliyetlerinde kullanılacağını bildiklerine işaret ederek Fransız şirketi, DEAŞ’ın uluslararası terörist faaliyetlerine “bilerek yardım ve yataklık yapmakla” suçladı. Dava dilekçesinde, “Lafarge’ın DEAŞ’a yaptığı ödemeler ve iş ortaklığı, örgüte başlangıç sermayesini sağladı” ifadeleri kullanıldı.

Lafage’ın DEAŞ’a finansman sağladığını kabul etmesi sonrası açılan bu dava, Türkiye için de örnek teşkil edebilir. DAEŞ’in Suriye’de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden ABD’li 3 askerin ailesi, örgüte yardım ettiğini kabul eden Fransız çimento devi Lafarge’a dava açtı.

Türkiye’de de şehit ve gazi ailelerinin PKK’yla işbirliği yapan ülke ve kuruluşlara dava açması ve DEAŞ’a açtığı davayı emsal olarak göstermesi bekleniyor.