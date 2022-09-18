Laçin'e 'Kızın eve LGBT'li ile gelse..' sorusu! Cevabı utandıracak cinsten
"Kızın evine LGBT'li birisiyle gelse karşı çıkmaz mısın?" diye soranlara cevap veren Berna Laçin, zihin dünyasının ne kadar karanlık olduğunu kanıtladı.
Sinema oyuncusu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda LGBT karşıtlarının kendisine sorduğu, "Kızın evine LGBT'li birisiyle gelse karşı çıkmaz mısın?" sorusuna cevap verdi. Laçin'in cevabı ise çok konuşulacak cinsten.
Berna Laçin şu ifadeleri kullandı:
"Kızın eve LGBT'li ile gelse" diye yazanlar, cevabım size; bugün o karşı yürüyüşe katılacaklardan biriyle gelmesin de kiminle gelse başım üstüne.
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