Laçin koridorunda gerilim tırmanıyor

ÇINAR DEMİR ANKARA

Karabağ savaşını kaybetmesine rağmen Rusların girişimleriyle bölgenin bazı yerlerinde kalan Ermeniler, Azerbaycan madenlerini yasa dışı şekilde işletip, madenleri çalmasına Bakü sessiz kalmazken bölgedeki gerginlik de dinmiyor... Azeri çevreci sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri ile aktivistlerin, Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle başlattığı protesto 3 gündür devam ediyor. Ermeni nüfusunun, Ermenistan’a gidiş gelişlerinde kullandığı tek güzergah olan ve “Laçin koridoru” diye bilinen yolda toplanan göstericiler, sloganlar ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor.

Bölgeye giderek izlenimlerini Akit’e aktaran Azerbaycan İçtimai Siyasi Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM) Başkanı Samir Adıgüzelli, “Azerbaycan Ekoloji Bakanlığı, Karabağ’daki madenleri denetlemek istiyor. Ermeniler Karabağ’daki madenleri kanunsuz şekilde işletiyor. Azerbaycan’ın doğal servetlerini çalmakla meşguller. Azerbaycan tüm bunları incelemek için başvurdu ama Rus gözlemci komisyonu başvuruya olumlu cevap vermedi. Azeri çevreciler de bunun üzerine, Şuşa-Hankendi koridorunu kapattı. Laçin üzerinden gelen Ermenilerin arabaları artık Hankendi’ne gidemiyor. Rus Ordusu burada gözlemci rolündedir. Onlar da barikat kurmuşlar. Azerbaycan, denetimler için yolun açılmasını istiyor. Eğer buna izin verilmezse Şuşa-Hankendi yolunu da Azerbaycan kapalı tutacaktır. Protestocular ciddi şekilde direniş gösteriyorlar. Çadırlarını kurdular. Rus gözlemciler burada terör rejimini, Ermenilerin kanunsuz emellerini müdafaa ediyorlar. Rus birliğinin komutanı, Rus General Volkov’un Moskova’ya gittiğini belirtiyor. Onun dönüşünü bekliyoruz” dedi.

Ruslar göz yumuyor

Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) Genel Başkan Yardımcısı Elnur Eltürk de “Azeri STK’ların, maden yataklarının yasa dışı işletilmesi ve buna yönelik protestoları uluslararası hukuk çerçevesindedir. Bu protestolar, Ermeni ayrılıkçıların Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı eylemleriyle ilgilidir. Rus barış güçlerinin kanunsuzluğa göz yumması ilginçtir. Azerbaycan tarafından meşru bir soru ortaya çıkıyor. Peki, Ermeni bölücüler bu hukuksuzluğu yapıyorsa ve barış güçleri buna göz yumuyorsa, onların orada ne işi var? Ermeni ayrılıkçılara cesaret verenlerin Rus barış güçleri olduğu açıktır. General Volkov tarafından yönetilmektedir” dedi.