Labneli çorba nasıl yapılır? Labneli havuç çorbası tarifi
Labneli çorba yapılışı | Her akşam benzer çorbaları pişirmekten sıkılanlar labne kullanarak nasıl tarifler hazırlayabileceklerini merak ediyor. Peki, labneli havuç çorbası nasıl yapılır? Farkı çorba tarifi | Tam ölçülü labneli çorba tarifi
Kolay çorba tarifi | İçinizi ısıtacak, damağınızı şenlendirecek bir çorba arıyorsanız; tarifi not etmeyi unutmayın.
Labneli havuç çorbası tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo havuç
- 1 adet patates
- 1 adet soğan
- 1 ince dilim zencefil
- 1-2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı un
- 100 gram labne
- 1 çay bardağı süt
- 3-4 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Labneli çorba nasıl yapılır?
Patates, soğan ve havuçları soyup yıkayın. Ardından sebzeleri küp küp doğrayın.
Taze zencefili de soyup dilimleyin.
Havuç, patates, soğan ve zencefili bir tencereye alıp 3 su bardağı suyla kaynatın.
Su eksilince ilave edebilirsiniz.
Sebzeler yumuşayınca çorbayı blendardan geçirin.
Bir tavaya zeytinyağı ve tereyağını alın.
Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Unu tencereye ekleyin.
Bir bardak daha su ekleyin. Ardından tencereye süt, labne ve baharatları ekleyin.
Çorba birkaç dakika kaynadıktan sonra altını kapatabilirsiniz.
Afiyet olsun.