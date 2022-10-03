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Spor La Liga'nın yeni lideri Barcelona
Spor

La Liga'nın yeni lideri Barcelona

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Mallorca'yı 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 01:19:00 -
La Liga'nın yeni lideri Barcelona

La Liga'nın 7. hafta mücadelesinde Barcelona, deplasmanda Mallorca ile karşılaştı. Visit Mallorca Estadi'de oynanan maçı Barcelona 1-0 kazandı.

Barcelona'nın golü yine Lewandowski'den

Barça'ya galibiyeti getiren golü 20. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Bayern Münih'ten transfer edilen Polonyalı yıldız, bu sezon Katalan devinin formasıyla çıktığı 9 maçta 11 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

La Liga'nın yeni lideri Barcelona

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid'in Ossasuna'ya puan kaybetmesiyle Barcelona puanını 19'a çıkardı ve La Liga'da liderlik koltuğuna oturdu. Mallorca ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Celta Vigo'yu konuk edecek. Mallorca ise Elche deplasmanına gidecek.

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