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Spor

La Liga’da heyecan başlıyor

Korona virüs salgınından dolayı mart ayında ertelenen La Liga, yarın oynanacak Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla ile start alacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:37:37 -
La Liga’da heyecan başlıyor

Korona virüs salgınından dolayı mart ayında ertelenen La Liga, yarın oynanacak Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla ile start alacak.


Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen La Liga’da heyecan seyircisiz olarak yarın başlayacak. La Liga yönetimi, 23 Mart’ta yaptığı açıklamada, maçların süresiz olarak durdurulduğunu belirtmişti. Takımlar, antrenmanlara 7 Mayıs’tan itibaren tesislerinde başladı. Lig 28. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Haftasının açılış maçında TSİ 23.00’te Sevilla ile Real Betis karşı karşıya gelecek. Lider Barcelona, cumartesi günü deplasmanında Mallorca ile oynayacak. Real Madrid ise pazar günü evinde Eibar’la mücadele edecek.


Ligde geride kalan 27 haftada Barcelona 58 puanla zirvede bulunurken, 56 puanla Real Madrid ikinci, Sevilla da 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.


La Liga’da 28. haftanın programı şöyle:



Yarın


23.00 Sevilla - Real Betis



12 Haziran Cuma


20.30 Granada - Getafe


23.00 Valencia - Levante



13 Haziran Cumartesi


15.00 Espanyol - Deportivo


18.00 Celta Vigo - Villarreal


20.30 Leganes - Valladolid


23.00 Real Mallorca - Barcelona



14 Haziran Pazar


15.00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid


20.30 Real Madrid - Eibar


23.00 Real Sociedad - Osasuna

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