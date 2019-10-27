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Spor

La Liga'da 10. hafta maçında Atletico Madrid zirveye çıkma yarışını devam ettirdi

Atletico Madrid, La Liga'da 10. hafta maçında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi.

2019-10-27 01:31:00 -
La Liga'da 10. hafta maçında Atletico Madrid zirveye çıkma yarışını devam ettirdi

La Liga'da 10. haftada Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 28. dakikasında Saul Niguez ile öne geçen Atletico Madrid, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde sahneye Alvaro Morata çıktı ve Atletico Madrid farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti. Atletico Madrid bu sonuçla birlikte puanını 19 yaptı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Athletic Bilbao ise 13 puanda kaldı.

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