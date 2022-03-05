L-UMTAS artık 16 kilometreden vuracak!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında savunma sanayiindeki son gelişmeleri anlattı. Demir, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen L-UMTAS lazer güdümlü tanksavar füzesi ile 16 kilometreden görüş ötesi hedeflerin vurulabileceğini açıkladı.

Menzil bilgisi ROKETSAN tarafından 8 km olarak paylaşılan L-UMTAS’ın güncellenen menzili, kullanıldığı platforma göre bir dizi avantajı da beraberinde getirecek.

Günümüzde helikopterler için baş tehditlerden biri olan portatif ve kundağı motorlu alçak irtifa hava savunma sistemlerinin menziline girmeden hedeflere angaje olunabileceği göz önüne alınırsa bu güncellemeden en çok istifade edecek platformlardan birinin helikopterler olacağı değerlendirilebilir. T-129 ATAK Helikopterleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait S-70B Seahawk Helikopterleri envanterimizde L-UMTAS füzesini kullanabilen helikopterlerdendir.

Hava araçlarının yanında L-UMTAS’ın kullanabilen kara ve deniz platformları için de benzer şekilde daha güvenli mesafelerden hedefleri vurma kabiliyeti söz konusu olacaktır. ROKETSAN YALMAN/KMC silah sistemi aracılığıyla kara ve deniz platformlarında UMTAS, L-UMTAS, Cirit ve SUNGUR füzeleri kullanılabilecektir.

Ocak 2022’de YALMAN/KMC ile test atışlarını icra eden ve silah sisteminin entegre edildiği konfigürasyonuyla yakın zamanda envantere girecek KAPLAN STA ve Mayıs 2021’de aynı silah sistemi ile test edilen ve seri üretimi başlayan ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın güncellemeden faydalanacak ilk kara ve deniz platformlarından olacağı değerlendirilebilir.

L-UMTAS, taarruz helikopterlerinden kullanım için ROKETSAN tarafından geliştirilmiş hassas güdümlü bir tanksavar füze sistemidir. Lazer güdüm yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı L-UMTAS füzesinin sabit ve hareketli hedeﬂere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlamaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmektedir.

DefenceTürk