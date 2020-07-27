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Spor

Kyrie Irving'den oynamayan WNBA basketbolcularına 1,5 milyon dolarlık yardım

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:40:16 -
Kyrie Irving'den oynamayan WNBA basketbolcularına 1,5 milyon dolarlık yardım

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'te forma giyen Kyrie Irving, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynamamayı seçen Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) oyuncularına 1,5 milyon dolar destek verecek.

Brooklyn Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving, koronavirüsten endişe duyduğu için veya sosyal adalet nedenlerinden dolayı WNBA'de bu sezon forma giymek istemeyen basketbolcuları desteklemek için 1,5 milyon dolar yardım yapacağını duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan 28 yaşındaki basketbolcu, "Bir oyuncu sosyal adalet için savaşmayı, basketbol oynamayı, fiziksel veya zihinsel sağlığına odaklanmayı veya zamanını ailesiyle beraber geçirmeyi seçebilir. Bu girişimin amacı onların kararlarını desteklemek." ifadelerini kullandı.



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