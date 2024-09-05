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Eğitim KYK yurt yerleştirme sonuçları belli oldu!
Eğitim

KYK yurt yerleştirme sonuçları belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-09-05 12:33:00 -
KYK yurt yerleştirme sonuçları belli oldu!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milyonlarca öğrencinin beklediği haberi verdi. Bakan Bak, KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz" dedi.

2024-2025 yılı KYK yurt sonuçları, 5 Eylül tarihinden itibaren sorgulanmaya başladı.

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

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