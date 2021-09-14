KYK yurt yemek ücretleri ne kadar? KYK yurtları kahvaltı ve akşam yemeği kaç para?

2021 KYK yemek ücretleri... ÖSYM tarafından açıklanan YKS yerleştirme sonuçları ile üniversitelere kayıt hakkını elde edenler KYK yurt başvurusunda bulundu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusunda bulunanlar için KYK yurt başvuruları 12 Eylül 2021 tarihinde sona erdi. KYK yurt başvurusu sonrası KYK yurt sonuçlarına göre KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan üniversite öğrencileri yurt yemeklerinin ücretli olup olmadığını merak eder oldu.

KYK yurt yemek ücretleri ne kadar?

KYK yurt yemekleri ücretli mi? KYK yurtlarında alan öğrenciler yurtlarda verilen sabah kahvaltısı ile akşam yemeğini kendilerine verilen yemek fişliyle yemeke. KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

KYK yurtları kahvaltı ve akşam yemeği kaç para?

KYK yurtlarında kalan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2020-2021 öğretim dönemi için 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 5,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 11,00 TL olmak üzere toplam 16,00 TL olarak uygulanmaktadır.

KYK yurdu beslenme yardımı günlük ne kadar?

KYK yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 26,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.