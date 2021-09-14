KYK yurt yemek saatleri | KYK sabah kahvaltı saati, KYK akşam yemeği saati

KYK yemek saatleri 2021. Üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler KYK yurt başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yaptı. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK yurt kayıtları yapılacak. KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrenciler KYK yurt ücretlerini her ay düzenli olarak yatıracak. KY Yurtlarında kalanlara sabah kahvaltısı ile akşam yemeği verilmekte. Peki KYK yurt yemek ücretleri ne kadar?

KYK yemek ücretleri ne kadar, kaç para?

KYK yurtlarında kalan öğrencilere sabah kahvaltısı yardımı 5,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 11,00 TL olmak üzere toplam 16,00 TL olarak uygulanmaktadır. KYK yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 26,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.

KYK yurt yemek saatleri

KYK yurt sabah kahvaltısı saati kaçta? KYK yurt kahvaltı: Hafta içi 06.30-12.00, hafta sonları ise 06.30-12.30

KYK yurt akşam yemeği saati kaçta? KYK yurtlarında akşam yemeği: Hafta içi ve hafta sonu 16.00-22.30 saatleri arasında yapılmakta.

KYK yurt kahvaltı listesi

İşte KYK kahvaltı ürünleri ve KYK yurt kahvaltı fiyatları listesi

Su (1.5 lt) 0,65 TL

Çay0,75 TL

Ekmek (çeyrek) 0,35 TL

Ekmek (yarım) 0,70 TL

Ekmek (tam) 1,25 TL

Gemlik zeytin (30 gr, 8-10 adet) 0,70 TL

Çizik zeytin (30 gr, 8-10 adet) 0,65 TL

Üçgen peynir 0,75 TL

Krem peynir 0,90 TL

Kaşar peyniri 1,40 TL

Salam (tavuk) (35 gr) 1,50 TL

Salam (et) (35 gr) 2,50 TL

Haşlanmış yumurta 0,80 TL

Sürülebilir çikolata 0,85 TL

Bal0,90 TL

Reçel0,60 TL

Tereyağı1,15 TL

Kaşarlı tost 3,50 TL

Sucuklu tost 4,75 TL

Karışık tost 4,25 TL

Ekmek arası tavuk 4,25 TL

Ekmek arası köfte 6,75 TL

Soğuk sandviç3 ,50 TL

Hamburger 5,00 TL

Pizza (küçük boy) 8,50 TL

Patates haşlama 0,50 TL

Patates kızartması 2,75 TL

Patates kroket 6’lı 1,50 TL

Peynirli gözleme 3,25 TL