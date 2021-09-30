KYK yurt yedek yerleştirmeleri hangi gün yapılıyor? KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtlardaki son durumu anlatırken, öğrencilerin yüzde 70'e yakınının yurtlara yerleştirildiğini belirtti. Bakan Kasapoğlu KYK yurtlarına ilişkin şunları söyledi: “1 milyondan fazla Yurt yatak kapasitesi var. 2002'de 190 yurt sayısı varken bugün 774 yurt sayısı var. 182 bin yatak 2002 yılında, şu an itibarıyla ise 724 bin 126. Bu 724 binlik rakamın içerisinde son 19 yılda bizim 182 bin kapasiteden çeşitli nedenlerle yıkıp yeniden inşa ettiğimiz 120 bin yatak var.”

KYK yurtların bu yıl yoğunlunun nedeninin pandemi olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “624 bin başvurumuz söz konusu, bu yıl için. Bu rakam normal şartlarda, pandemi öncesinde 350 binlerde. Bu yıl pandemiden kaynaklı bir yığılmanın sonucu olarak bu rakamı görüyoruz. Geçen yıl başvuru almadığımız için hem 1 hem de 2. sınıfların başvurusunu aldık.

KYK yurt yedek yerleştirmeler hangi gün yapılıyor?

Kasapoğlu, KYK yurt yerleştirilmelerine ilişkin de şunları söyledi: “Yerleştirme 2 temel şekilde yürüyor: Asil yerleşenler ve yedek yerleşenler. Bu oran her geçen gün yüzde 70'lerden yukarı çıkabilecek bir oran, birkaç hafta içerisinde bu rakam çok daha yüksek olacak. Bakanlığımızın yurtları, tüm imkanları gençlerimizin emrinde. Bu süreci hızla devam ettiriyoruz. Talebi olan genç arkadaşlarımızın bakanlığımızla irtibatı kurmaları noktasını da tekrar ifade ediyorum. Cuma günü yeni yerleştirmelerimiz var, pazartesi tekrar olacak.” KYK yurt yedek yerleşirme sonuçları e devlet üzerinden sorgulanmakta.