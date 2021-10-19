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Eğitim KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı 18 Ekim KYK yurt yedek sonuçları
Eğitim

KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı 18 Ekim KYK yurt yedek sonuçları

KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler KYK yurtlarına yerleşip yerleşmediği KYK yurt sonuçlar sorgulayan öğrenebilmekte. KYK yurt sonuçları sonrası GSB KYK yurtlarına yedek yerleştirmeler de devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 18 Ekim tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. GSB KYK yurt yedek 18 Ekim yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 10:04:00 -
KYK yurt yedek sonuçları sorgulama ekranı 18 Ekim KYK yurt yedek sonuçları

KYK yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler KYK yurtlarına  yerleşip yerleşmediği KYK yurt sonuçlar sorgulayan öğrenebilmekte. KYK yurt sonuçları sonrası GSB KYK yurtlarına yedek yerleştirmeler de devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 18 Ekim tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. GSB KYK yurt yedek 18 Ekim yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 18 Ekim tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı.

2021-2022 eğitim öğretim dönemi 18 Ekim tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları için tıklayınız. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, yedeği biten il ve ilçeler için “Yurt Başvuruları” başladı.

(Başvurular, 18-24 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.)

KYK yurt yedeği biten il ve ilçelere “Yurt Başvurusu” için tıklayınız.

KYK yurt yedeği biten il ve ilçeler

KYK yurt yedeği biten il ve ilçelere ait liste için tıklayınız.

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