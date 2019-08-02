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KYK yurt ve burs başvurusu 2019 ne zaman yapılacak?

KYK yurt ve burs başvurusu 2019 ne zaman yapılacak? sorusu merak ediliyor. YKS tercih sürecinin son bulmasıyla beraber, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2019-2020 eğitim öğretim yılı başvuruları, üniversite adayları ve örgün öğrenimine devam eden öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki KYK yurt ve burs başvurusu 2019 ne zaman yapılacak? KYK başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

02 Ağustos 2019 Cuma 18:13
KYK yurt ve burs başvurusu 2019 ne zaman yapılacak?

KYK yurt ve burs başvurusu 2019 ne zaman yapılacak? sorusu merak ediliyor. YKS tercih sürecinin son bulmasıyla beraber, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2019-2020 eğitim öğretim yılı başvuruları, üniversite adayları ve örgün öğrenimine devam eden öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki KYK yurt ve burs başvurusu 2019 ne zaman yapılacak? KYK başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK 2019 Burs ve kredi başvurusu ne zaman? 

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ve öğrenim kredileri başvuruları, ekim ayının ilk haftalarında başlıyor.

KYK 2019 yurt başvurusu ne zaman?

KYK yurt başvurularının, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. KYK'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını alacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yok ancak başvuruların, eylül ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK başvurusu nasıl yapılır?

KYK'nın yurt başvuruları, ÖSYM'nin üniversite yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından yurtkur üzerinden alınacak. Başvurular E-Devlet üzerinden alınacağı için öğrencilerin E-Devlet şifresini hazır bulundurmaları gerekecektir.

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

 

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:13
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