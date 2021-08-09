KYK yurt ücreti 2021| KYK yurt ücreti ne kadar?
Okulların açılmasına az bir süre kala KYK yurt ücretleri öğrenciler tarafından merak konusu oldu. KYK yurt başvurusu yapmak isteyen adaylar e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki, KYK yurt ücreti ne kadar 2021?
Şehir dışında okumak isteyen öğrenciler genellikle KYK yurtları tercih etmektedir. Okulların açılmasına az bir süre kaldığı için öğrenciler, KYK yurt ücretlerini sorgulamaya başladı. İşte merak edilen haberin devamı…
KYK yurt ücreti ne kadar 2021?
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.
KYK’ya ait 6 farklı tipte yurt bulunmaktadır. Yurt ücretleri 1.tip yurtlardan 6.tip yurtlara doğru artış göstermektedir. Depozito ücreti, KYK yurtlarına girişte bir kereliğine ödenen ve kaldığınız odada bir hasar oluşturmadığınız takdirde yurttan çıkarken tarafınıza ödenen güvence bedelidir.