KYK yurt internetine bağlanma nasıl yapılır? KYK yurt wifi girişi

KYK yurt odalarında televizyon bulunmaz. Televizyon yurt kantinlerinde bulunur. KYK yurtlarında internet bulunur. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz. KYK yurtlarında internet bağlantısı için doğrulama sayfasından TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekir.

GSB KYK yurt Wifi Şifre işlemleri nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesinde sunulan GSB Wifi hizmetinden e-Devlet üzerinden faydalanabilirsiniz. E devlet üzerinden GSB Wifi Şifre İşlemleri sayfasından konuyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu hizmeti kullanarak, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde sunulan GSB Wifi uygulamasından yararlanabilmek için taahhüt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

2021 KYK yurt ücreti ne kadar?

1. Tip: 230 TL - 314 TL

2. Tip: 250 TL - 342 TL

3.Tip: 290 TL - 396 TL

4.Tip: 325 TL - 444 TL

5.Tip: 360 TL - 492 TL

6. Tip: 390 TL - 533 TL

Kıbrıs KYK: 500 TL - 683 TL