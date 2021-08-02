Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını sebebiyle üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmadı. Bu sebeple KYK yurt başvuruları alınmadı. 25 Haziran itibariyle ülkemizde aşı yaş sınırı 18’e kadar düştü. Aşılamada yakalanan hızla birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitim 13 Eylül’de başlayacak. Adaylar bu sebeple KYK yurt fiyatlarını araştırmaya başladı.

KYK yurt fiyatları 2021 | KYK yurtları güncel fiyat listesi

Üniversite tercih işlemleri 5-13 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Ağustos ayının son haftası gibi tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Konu hakkında bir tarih açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz. Üniversite kayıt işlemlerinin başlamasıyla birlikte KYK yurt başvurularının da alınması bekleniyor.

KYK yurt ücretlerine ilişkin de henüz bir açıklama bulunmuyor. Ancak standart odaların 2021 yılında aylık 200 lira olması bekleniyor. Yüksek standartlı odaların ise aylık 350 lira civarında olması bekleniyor. Öte yanda yurt fiyatları bulunduğu ile göre de farklılık gösterebiliyor.