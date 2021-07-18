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Eğitim KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Eğitim

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs ve yurt başvurularında son bilgiler araştırılıyor. Yaz tatilini geçiren öğrenciler, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peki, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 02:00:00 -
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2021-2022 eğitim yılını, üniversite kayıdı yaptıracakları şehirlerde geçirmek için gün sayan kişiler, KYK'nın burs ve yurt başvurularını ne zaman başlayacağını sorguluyor.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde tarihin netleşmesi halinde son gelişmeleri haberimizden okuyabilirsiniz.

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