KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları için bekleyiş sürüyor. Üniversite tercih tarihlerinin duyurulmasının ardından KYK yurt başvuruları da merak kazandı. KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? KYK yurt başvurusu nasıl, nereden yapılır?
Gözler YURTKUR'dan gelecek başvuru açıklamasında... Üniversite öğrencileri, eylül ayında yeni döneme başlayacak. Yerleştirme işlemleri ardından başlayan KYK yurt başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak?
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
YKS tercih süreci hakkında henüz net bir tarih yok. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.