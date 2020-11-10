KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım itibarı ile sona erdi. Şimdi ise gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerle beraber ara sınıflarda eğitim gören öğrenciler de 2020-2021 yurt başvuruları hakkında araştırmalar yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamadan sonra KYK yurt başvurusu başlayacak ve daha sonra sonuçlar beklenecek.

2020-2021 KYK yurt başvuruları başladı mı?

'KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında. Özellikle şehir dışında okuyan öğrenciler için merak konusu olan KYK yurt başvurularında son durum ne?

KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK yurt başvuru tarihleri ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Başvurularının en geç iki hafta içerisinde başlaması düşünülüyor.

Her yıl ağustos ayında alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan pandemi sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiği duyurulmuştu.