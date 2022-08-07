2022 yılı KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, yurt başvuru tarihi açıklandı mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman alınacak? KYK yurt başvurusu nereden ne zaman yapılacak?

Üniversite tercih işlemleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Yurt başvuru tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS tercih sonuçlarının ilan edileceği tarih de henüz bilinmiyor. Ancak üniversite kayıt işlemleri 22 Ağustos'ta başlayacak. Üniversite yerleştirme sonuçları ilan edildiğinde yurt başvuru tarihlerinin de açıklanması bekleniyor.

KYK yurt başvuru işlemleri ise e-Devlet üzerinden yapılacak. Yurt ücretleri bulunduğu il, ilçe ve seçilen odaya göre farklılık gösterebiliyor.