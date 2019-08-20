KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 2020 KYK yurt başvuru sonuçları

KYK yurt başvuru kayıtları nasıl yapılır? E devlet yurt kayıt ekranı giriş sayfası. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurt Başvuru İşlemleri 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ilk yerleştirme ve arasınıf yurt başvuruları başladı. 2019-2020 KYK yurt başvuruları e-Devlet KYK yurt başvuru sayfası uzantısı üzerinden 26 Ağustos’a kadar devam edecek. Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvurusunda bulunanlar KYK sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru işlemleri başladı. E Devlet ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği sayesinde internet ortamında Yurt Kayıt İşlemleri sorgulaması yapılabiliyor. E devlet üzerinden yapılan KYK yurt başvurusu 9 aşamadan oluşmakta. Bu hizmetle yerleştirmenizin yapıldığı KYK yurdu için kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. E Devlet üzerinden gerçekleştirilecek başvuru sonuçları KYK’nın internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulacak. İşte E Devlet yurt kayıt işlemleri sorgulama ekranı. KYK sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler KYK’dan yapılan açıklamada 2019 KYK başvuru sonuçlarının en kısa sürede açıklanacağını ve KYK başvuru sonuçlarının yurtkur.gsb.gov.tr ve sonuc.kyk.gov.tr üzerinden açıklanacağı bilgisine yer verildi. 2019 KYK yurt başvuru sonuçlarının üniversitelerin açılmasından önce açıklanması bekleniyor. KYK yurt sonuçlarının Eylül ayında açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 3 Eylül’de başlayan başvuru süreci 10 Eylül’de tamamlanmış sonuçlar ise iki gün gibi kısa bir sürede yani 12 Eylül’de açıklanmıştı.