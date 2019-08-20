Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularını başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurusunda bulunacaklar 2019-2020 KYK yurt başvurularını e devlet üzerinden 26 Ağustos’a kadar yapacak. KYK yurtlarına ilişkin en sık sorulan sorular arasında “Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?” sorusu gelmekte. İşte KYK yurdunda kalmaya hak kazanan öğrenci başvurusunu ne zaman yapacak? Sorusuna KYK tarafından verilecen cevap.

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacaklar ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

KYK ilk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır? KYK ücreti nasıl ve nereye yatırılır?

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