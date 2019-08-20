0553 313 94 23

KYK yurdunda kalmaya hak kazanan öğrenci başvurusunu ne zaman yapacak?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularını başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurusunda bulunacaklar 2019-2020 KYK yurt başvurularını e devlet üzerinden 26 Ağustos’a kadar yapacak. KYK yurtlarına ilişkin en sık sorulan sorular arasında “Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?” sorusu gelmekte. İşte KYK yurdunda kalmaya hak kazanan öğrenci başvurusunu ne zaman yapacak? sorusuna KYK tarafından verilecen cevap.

20 Ağustos 2019 Salı 19:02
KYK yurdunda kalmaya hak kazanan öğrenci başvurusunu ne zaman yapacak?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularını başlattı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurusunda bulunacaklar 2019-2020 KYK yurt başvurularını e devlet üzerinden 26 Ağustos’a kadar yapacak. KYK yurtlarına ilişkin en sık sorulan sorular arasında “Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?” sorusu gelmekte. İşte KYK yurdunda kalmaya hak kazanan öğrenci başvurusunu ne zaman yapacak? Sorusuna KYK tarafından verilecen cevap.

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacaklar ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

KYK ilk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır? KYK ücreti nasıl ve nereye yatırılır?

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 2020 KYK yurt başvuru sonuçları

KYK yurtları nerede var? Devlet yurtları sorgula e devlet 2019-2020 e devlet KYK yurt başvurusu

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 19:02
  1. KYK yurdunda kalmaya hak kazanan öğrenci başvurusunu ne zaman yapacak?
  2. kyk yurt başvurusu
  3. kyk yurt ücreti 2018
  4. KYK yurt ücreti nereye yatırılır?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gerilim tırmanıyor! Pakistan duyurdu: 6 askeri öldürdük
    1. Gerilim tırmanıyor! Pakistan duyurdu:..
    2. Fransa’da G7 öncesi ’sosyal medya’..
    3. Gençlerbirliği, Gazişehir..
    4. KYK yurdunda kalma şartları nelerdir?
    5. Babası vefat eden Anisimova, ABD..
    6. Kandilli Rasathanesi'nden vatandaşlara..
    7. Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir..
    8. Kornişon üretimindeki artış Sındırgılı..
    9. Arap koalisyonu Husilere ait mühimmat..
    10. Ayvalık’ta trafik kazası; 5 yaralı
    11. CHP’de iptal edilen kongre partilileri..
    12. CHP’li Öztrak’tan MHP’li..
    13. Gönen’de üvey torun dehşet saçtı
    14. Avrupa ülkesinden Almanya'ya tazminat..
    15. Çalımbay: “Rize maçına odaklandık”
    16. İlk duruşmada tahliye edilen cinsel..
    17. Alanyaspor'da transfer
    18. İzmir’den iyi haber geldi: Orman..
    19. Milli mücadele ruhu için pedal..
    20. CHP'den Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz