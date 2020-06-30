KYK yurdunda kalan öğrenci sigortalı çalışabilir mi?
Sigortalı bir işte çalışırsam KYK öğrenim kredisi kesilir mi? Sigortalı bir işte çalışırsam KYK yurdunda kalabilir miyim? Okulların tatil olmasıyla birlikte kimi öğrenciler tatil yaparken kimi öğrenciler ise okul masraflarını karşılamak üzere herhangi bir işte çalışmakta. Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan öğrenciler sigortalı bir işte çalışılması KYK yurdunda kalmaya engel midir? Sorusunu sormakta. İşte sigortalı çalışırsam KYK kredim kesilir mi? sorusunun cevabı.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenim Kredisi Yönetmeliği’nin 29 uncu maddesinde; kredi alan öğrencilerden kredi almaya başladıktan sonra burs aldıkları veya en az asgari ücret düzeyinde bir gelirle sürekli çalıştıkları tespit edilenlerin kredilerinin kesileceği belirtildiğinden, öğrenim kredisi alıyorken sigortalı bir işe giren öğrencinin eğer aylık geliri asgari ücretten az değilse kredisi kesiliyordu. Zaten ayda 30 gün çalışan kişinin aylık ücretinin asgari ücretten az olması da kanunen mümkün değil. Ancak 1/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu madde yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla artık öğrenim kredisi alıyorken sigortalı işe giren bir öğrenci, aldığı aylık ücreti ne olursa olsun fark etmez, artık öğrenim kredisi kesilmiyor. Benzer düzenleme yetim aylığı alanlar için de yapılmıştı.