KYK Yapı Kimyasalları, Ünlü Japon Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki ile birlikte deprem bölgesinde eğitim verecek

KYK Yapı Kimyasalları, deprem sonrasında yeniden inşa ve bina güçlendirme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sahadaki çalışmalarını hızlandırıyor. KYK Yapı Kimyasalları, dünyaca ünlü Japon Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki ile deprem bölgesinde, deprem ve bina güçlendirme konularında sektör profesyonellerine eğitim verecek.

Kintsugi Felsefesi ile Hasarlı Alanlara Farklı Bir Dokunuş

KYK Yapı Kimyasalları, Japonya’nın, kırılmış nesneleri altın veya gümüş ile birleştirerek eskisinden daha güzel ve fonksiyonel hale getiren, kusurları güzelleştiren, yaşanmışlıkları öne çıkaran bir sanat tekniği olan Kintsugi felsefesinden alınan ilhamla güçlendirme çalışmalarına farklı bir boyut kazandırmayı hedefliyor.

Japon Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Moriwaki de Kintsugi tekniğini, yapı sektörüne uyarlayarak kırılmış veya hasar görmüş yapıları onarmak ve güçlendirmek için yapılması gerekenler hakkında bilgi verecek.

Moriwaki: “Güçlendirmede doğru yöntemi seçmek çok önemli”

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Basın toplantısında konuşan Japon Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, “Binaların güçlendirilmesi, yapıların depreme karşı dayanıklılığını artırmak için yapılan bir dizi işlem ve önlemi içeriyor. Bu işlemler, yapıların statik ve dinamik yüklere karşı daha sağlam hale getirilmesini sağlıyor. Yapılarda kullanılacak güçlendirme yöntemleri farklılık gösterebilir. Çalışmalara başlamadan önce uzmanlar tarafından güçlendirme yapılacak binanın teknik analizleri yapılmalı ve analiz sonuçlarına göre belirlenecek en uygun yöntem izlenmelidir” dedi.

Sürmeli: “Güçlendirme sistemlerimiz ile kentsel ölçekte dönüşüme destek sağlıyoruz”

İstanbul’da basın toplantısı düzenleyen ve depreme karşı dayanıklı yapılar için bina güçlendirme konusunda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Onur Sürmeli, “KYK Yapı Kimyasalları olarak “Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz” mottosuyla yola çıkıyoruz. Eğitimlerimizde, Sn. Moriwaki’nin yanı sıra KYK Yapı Kimyasalları’nın uzman kadrosu da yer alacak. Eğitimlerimizin hedef kitlesi ise inşaat mühendisleri, mimarlar, yapı denetçileri, müteahhitler ve sektördeki diğer profesyoneller olacak. Sektör paydaşlarına, depreme karşı dayanıklı ve güvenli yapılar inşa edebilmeleri için, doğru ürün seçimi ve doğru uygulamanın önemini aktararak, deprem farkındalığını ve bilincini artırmayı hedefliyoruz. Güçlendirme sistemlerimiz ile kentsel ölçekte dönüşüme destek sağlıyoruz. Ana hedefimiz, depreme karşı tüm şehir ve bölgelerimizle yeniden ayağa kalkmak ve dayanıklı yapılar oluşturmaya destek vermek” dedi.

“Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz”

Güvenli yapılar için kaliteli ve yenilikçi ürünler sunduklarını söyleyen Sürmeli, ‘’Ürün portföyümüzde bulunan, yapıştırıcılar, derz dolguları, su yalıtım malzemeleri, tamir harçları, zemin malzemeleri, sıvalar, astarlar, katkılar ve yardımcı malzemeler, ısı yalıtım malzemeleri ve boyalar ürün gruplarındaki, 126 ana ürün ve 425 ürün çeşidiyle hem yeni inşa edilen hem de güçlendirme gerektiren yapılar için profesyonel çözümler sunuyoruz” diye konuştu.

Deprem İçin Önleminizi Alın!

Deprem, Türkiye’de birçok bölgeyi tehdit eden ciddi bir sorun. KYK Yapı Kimyasalları da yapıların depreme karşı güçlendirilmesi konusunda uzmanlığını, deprem riski taşıyan bölgelerdeki firma ve sektör profesyonellerine aktarıyor. Deprem anında yapıların yeterli güvenliği sağlaması için, yönetmeliklere uygun tasarlanması ve inşa edilmesi, mevcut yapıların ise uygun tekniklerle, doğru malzeme kullanılarak güçlendirilmesi gerekiyor.

Güçlendirme çalışmalarında, betonarme, çelik ve karbon fiber ile güçlendirme gibi farklı teknikler kullanılmaktadır. Deprem nedeniyle son zamanlarda sıkça gündeme gelen tekniklerden birisi olan karbon fiber ile güçlendirme, diğer güçlendirme yöntemlerine göre alandan ve zamandan tasarruf sağlar. Kullanım kolaylığı, hafifliği sayesinde yapıya ilave yükler getirmemesi ve yüksek yapısal dayanım sağlaması sayesinde güçlendirme çalışmalarında sıklıkla tercih edilmektedir.