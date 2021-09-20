KYK sözleşmeli yurt yönetim personeli sonuçları sorgulama ekranı
KYK yurt personel alımı sonuçları merak ediliyor. KYK yurt sonuçları sonrası öğrenciler ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan sonra e devlet üzerinden taahhütname onayladıktan sonra KYK yurtlarında kalmaya başlarken, KYK yurtlarına personel alımı da gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtları için sözleşmeli personel teminini gerçekleştiriyor. KYK sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı sözlü sınavına giren adaylar KYK yurt yönetim personeli sözlü sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki KYK yurt sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne alınacak 500 yurt yönetim personelin sözlü sınavları gerçekleştirilmişti. KYK 500 personel alımı sözlü sınavları 15-26 Mart tarihleri arasında Ankara'da yapılmıştı.
KYK 500 personel alımı sözlü sınav sonuçları sonuc gsb gov tr üzerinden erişime açıldı. İşte KYK sözleşmeli yurt yönetim personel alımı süzlü sınav sonuçları için tıklayın
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde açılan "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı" sınavına 04 - 20 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuru sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde sonuc.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilmişti