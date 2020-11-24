  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KYK sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

KYK sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları tarihi belli oldu mu, hangi gün açıklanacak? 2020 KYK burs sonucu sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:27:00 -
KYK sonuçları açıklandı mı?

KYK burs başvuru sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Adaylar belirlenen tarihler aralığında başvurularını gerçekleştirirken 8 Kasım tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih de gündemdeki yerini aldı.

KYK sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları için ise henüz tarih belli değil. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurmuştu.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi ile resmi Twitter destek hesabı üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi
Siyaset

'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin içerisinde yeni bir parti çıkıyor. 'Sözümüz Var Hareketi' olarak bilinen muhalif kanadın 2021 Oca..
'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık
Gündem

'Özür dile' çağrısı! Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere büyük saygısızlık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü CHP grup toplantısındaki skandal konuşması tepki çekti.

ABD'li bankadan altın fiyatları için kritik iddia: 2022 yılının sonunda...
Ekonomi

ABD'li bankadan altın fiyatları için kritik iddia: 2022 yılının sonunda...

Altının düşüş eğilimini önümüzdeki senelerde sürdürmesi bekleyen ABD'li yatırım bankası JPMorgan, 2021 yıl sonunda fiyatların ons başına 1.7..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay