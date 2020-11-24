KYK sonuçları açıklandı mı?
KYK burs sonuçları tarihi belli oldu mu, hangi gün açıklanacak? 2020 KYK burs sonucu sorgulama ekranı
KYK burs başvuru sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Adaylar belirlenen tarihler aralığında başvurularını gerçekleştirirken 8 Kasım tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih de gündemdeki yerini aldı.
KYK sonuçları açıklandı mı?
KYK burs sonuçları için ise henüz tarih belli değil. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurmuştu.
Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi ile resmi Twitter destek hesabı üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.