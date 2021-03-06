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Ekonomi KYK mart ayı bursları ne zaman yatar? KYK burs kredi ayın kaçında yatar?
Ekonomi

KYK mart ayı bursları ne zaman yatar? KYK burs kredi ayın kaçında yatar?

Mart ayı KYK ne zaman hesaba geçer? KYK burs ve kredisi alan milyonlarca öğrenci mart ayı ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Konu hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan açıklama geldi. Peki, kart ayı kredi ve bursları ne zaman yatar? KYK bursum ayın kaçında yatar?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 10:27:00 -
KYK mart ayı bursları ne zaman yatar? KYK burs kredi ayın kaçında yatar?

Milyonlarca yükseköğretim öğrencisine KYK her ay burs ve kredi ödemesi yapıyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. KYK bursu ayın kaçında yatar?

KYK mart ayı bursları ne zaman yatar? KYK burs kredi ayın kaçında yatar?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

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