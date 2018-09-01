ÖSYM tarafından, 2018 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de üniversite kayıt ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları heyecanı var. 3 Eylül’de başlayacak olan üniversite kayıtları ile Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuruları için geri sayım sürerken, KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak öğrenciler, KYK kredi burs başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. KYK burs kredi nasıl alınır? Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurularının üniversite kayıtları ile birlikte başlayacağını duyurdu. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazan adaylar, üniversite kayıtlarını 3 Eylül’de yapacak. Peki KYK kredinin bursa dönüşmesi için yapılması gerekenler neler?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.

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