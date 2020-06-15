KYK kredi burs borçları ne zaman silinecek?

AK Parti milletvekili Semiha Ekinci KYK borçlarına ilişkin olarak, “Toplumumuzun her kesiminden gelen talepleri önemsiyoruz Bu kapsamda; KYK öğrenim kredisi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklenmiş ve inşallah kısa sürede yasalaşacaktır.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de, "KYK borçları silinsin, fedakarlık gençlerden beklenmesin." ifadesini kullandı. Gökçen, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) borçları hakkında yazılı açıklama yaptı. Gökçen "Biraz da devletten geçiş ve yolcu garantisiyle, dolarla ihale alan şirketler, bugüne kadar halkın sırtından geçinen ve krizden zenginleşerek çıkanlar fedakarlık göstersin. Gençlerin KYK borçları silinsin, fedakarlık gençlerden beklenmesin."