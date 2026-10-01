KYK ek yurt başvuruları için bekleyiş sürüyor. Ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, lisansüstü eğitime başlayan ve farklı nedenlerle ilk başvuru dönemine katılamayan öğrenciler 2026-2027 KYK ek yurt başvuru tarihlerini araştırıyor.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2026-2027 dönemi KYK ek yurt başvuruları henüz başlamadı. Başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

Geçtiğimiz yıl ek kontenjan yurt başvuruları 15 Ekim 2025 tarihinde başlamış ve 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona ermişti. Bu yıl da başvuruların ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor.

GSB’den KYK ek yurt başvurusu açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ek yurt başvurularına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS'te aktif görünen öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu olarak, kayıtlarının tamamlanmasını takiben e-Devlet kapısı üzerinden alınacaktır.

Başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin güncel duyuruları resmî iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz.”

KYK ek yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Başvurular başladığında öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Arama bölümüne “GSB Yurt Başvurusu” yazılarak ilgili başvuru ekranına ulaşılabilecek.

Başvuru formundaki kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulmasının ardından işlem tamamlanabilecek. Değerlendirme sonuçları da e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

KYK ek yurt başvurusunu kimler yapabilecek?

Ek yurt başvurularının şu gruplardaki öğrenciler için alınması bekleniyor:

Ek kontenjanla üniversiteye yerleşenler

Yatay veya dikey geçiş yapanlar

Özel yetenek sınavıyla yerleşenler

Lisansüstü eğitime başlayanlar

Normal öğrenim süresini tamamlayamayan öğrenciler

İkinci üniversitesine devam edenler

Af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazananlar

Senato kararıyla YÖKSİS’te aktif görünen öğrenciler