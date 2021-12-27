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Eğitim KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?
Eğitim

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

KYK bursu ne zaman yatacak? 14 Aralık akşamı üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçların ardından burs ve kredinin ne zaman ayın kaçına kadar ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? Peki, KYK burs sonuçları ne zaman hesaba yatar?

Yeniakit Publisher
2021-12-27 12:33:00 -
KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

KYK burs veya öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrenciler ücretlerin ne zaman hesaba yatacağını araştırıyor. Peki, KYK bursu ne zaman ödeniyor? KYK bursu ayın kaçında yatıyor?

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2021 yılında 449 bin 355 öğrencimize burs, 1 milyon 32 öğrencimize kredi verdik. Her yıl ortalama 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız burs imkanına kavuşacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını biz kaldırdık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans 1750 lira, doktora öğrencilerine ödenen burs ve öğrenim kredisini 2550 liraya çıkartıyoruz” diye konuştu.

Burs ve kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ekim ayından geçerli üç aylık burs ve kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak. Öte yandan KYK ödemeleri her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara yatırılıyor.

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