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Eğitim KYK bursları ne zaman yatacak güncel | KYK bursu kaç aylık yatacak?
Eğitim

KYK bursları ne zaman yatacak güncel | KYK bursu kaç aylık yatacak?

KYK burs ve kredisi ne zaman ayın kaçında yatırılacak? 14 Aralık akşamı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. KYK burs ya da öğrenim kredisine hak kazananlar ise ilk ödemelerin ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında merakla beklenen açıklama geldi. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? KYK kredisi ayın kaçında yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-28 22:16:00 -
KYK bursları ne zaman yatacak güncel | KYK bursu kaç aylık yatacak?

İlk kez KYK burs ve öğrenim kredisi alacak olan öğrencilerin merakla beklediği açıklama geldi. Peki, KYK bursu ne zaman hangi gün yatacak?

KYK bursları ne zaman yatacak güncel | KYK bursu kaç aylık yatacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından, “İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde! Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak. Tüm gençlerimize hayırlı olsun” dedi.

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