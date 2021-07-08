KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim öğrencilerine her yıl burs ve kredi ödemeleri gerçekleştiriyor. KYK yurt başvuruları da kurumun bünyesinde gerçekleştiriliyor. 2021 YKS sınavı ardından gözler KYK yurt başvurularının gerçekleştirileceği tarihe çevrildi.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2 Milyonu aşkın öğrenci 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavına katıldı. ÖSYM, YKS sonuçlarını 4 Ağustos tarihinde açıklayacak. Tercih işlemlerinin sonuçlanmasının ardından da KYK yurt başvuruları başlayacak. Fakat, KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan bir açıklama gelmedi.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversitelerde bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesi beklenirken, KYK burs başvurularının ne zaman yapılacağına dair araştırmalar da devam ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı burs başvurularına ilişkin henüz bilgi bulunmuyor. Fakat burs başvurularının her sene olduğu gibi Eylül ayında başlaması bekleniyor.