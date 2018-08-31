KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl yapılır 2018 2019

KYK’dan ilk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütname doldurup onaylatmaları gerekmektedirGençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde öğrenim gören ve 2018-2019 öğretim yılında burs ile kredi almaya hak kazanan öğrencilerin taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. 2018 2019 KYK burs ve kredi taahhütnamesi nasıl yapılır, burs ve kredi alacaklar taahhütnameyi nasıl dolduracak?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinden ilan edilmektedir. Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilir. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi verilmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.