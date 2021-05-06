KYK burs ve kredi mayıs ödemeleri yattı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Öğrencilerimize kesintisiz destekle devam eden burs ve kredilerimizin mayıs ayı ödemeleri hesaplarda. Güzel günlerde harcayın arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?

2021'de kredi ve ya burs 650 lira, öğrenim kredisi rakamları Ocak 2021 ayından itibaren yüksek lisansta bin 300 lira, doktorada bin 1950 lira olarak verilmekte.

2021 KYK yurt ücreti ne kadar?

2021 yılında KYK yurtlarında kalan öğrencilere aylık yurt ücreti 200 TL'dir. Fakat yüksek standartlı KYK yurtlarında kalan öğrenciler için bu ücret aylık 215-340 TL arasında değişmektedir. K.K.T. C'de bulunan Kyk yurtlarında ise aylık ücret 400 TL'dir. 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde yurt ücretlerinin ne kadar olacağı henüz netleşmedi.