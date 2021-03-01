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Eğitim KYK burs ücreti ne zaman yatar? KYK bursu yattı mı GSB?
Eğitim

KYK burs ücreti ne zaman yatar? KYK bursu yattı mı GSB?

KYK bursu ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üzerinden burs alan öğrenciler Şubat ayı KYK burs ücretlerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Şubat 2021'de KYK bursları ne kadar ve ne zaman verilecek araştıran öğrenciler, yeni yılın ikinci ayında KYK burslarının zamlı olup olmayacağını araştırıyor. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK bursları yattı mı? KYK burs ve kredi ödemeleri kime ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 14:17:00 - 2021-03-01 14:17:57
KYK burs ücreti ne zaman yatar? KYK bursu yattı mı GSB?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart’a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağı öğrenildi. Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

KYK burs ve kredi miktarı ne kadar 2021?

-KYK bursu alarak üniversite eğitimi alan öğrencilerin burs miktarı 650 lira,

-Doktora öğrencilerinin burs miktarı 1300 lira,

-Yüksek lisans yapan öğrencilerin ise KYK burs ve kredi ücreti 1950 lira.

KYK bursu kimler alır?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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