KYK burs sonucu ne zaman zaman açıklanacak? KYK burs sorgulama sayfası

2021 KYK yurt başvuru sonuçları beklenirken, KYK burs başvuruları hakkında bilgi almak isteyen öğrencilerin sayısı da oldukça yüksek. Tamamlanan KYK yurt başvuruları ardından KYK sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi. Peki KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan ve 8 Kasım Pazartesi günü sona ermesi beklenen 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvurusunun 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.KYK burs kredi başvurularının sona ermesiyle birlikte KYK bursu için başvuruda bulunan öğrenciler 202 KYK burs kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı.

KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs - kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Kredi ve Yurtlar Kurumu konuya ilişkin tarih verdiğinde haberimizin içeriğinde paylaşacağız. KYK burs kredi sonuçları e devlet üzerinden erişime açılacak.

KYK bursu ne kadar?

2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

KYK bursu kime verilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.