Üniversite öğrencileri eğitim hayatlarında maddi desteklere ihtiyaç duyabiliyor. Bu sebeple pek çok üniversiteli KYK ve VGM burslarına başvuru yaptı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları bu hafta açıklanır mı? VGM sonuçları KYK’dan sonra mı açıklanır?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? VGM bur sonuçları bu ay açıklanır mı?

Milyonlarca üniversiteli KYK burs ve öğrenim kredisi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü bursuna başvuruda bulundu. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını ise merak ediyor.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 8-10 Kasım tarihleri üzerinde yapıldı. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirtilmedi. Burs ve kredi sonuçlarının kasım ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden, “En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

2020 yılında başvurular 28 Ekim-8 Kasım tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 7 Aralık'ta açıklanmıştı. 2021 yılında da sonuçların aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları e Devlet üzerinden ilan edilecek.

VGM burs sonuçlarının ise KYK sonuçlarının ardından açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda da önce KYK sonuçları ardından da VGM sonuçları açıklanmıştı?